В России «вагнеровец»-дезертир открыл стрельбу по полицейским

В Ростовской области РФ задержали мужчину, который накануне обстрелял полицейских в Новошахтинске, сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора Василия Голубева. Telegram-канал Baza утверждает, что это боец ЧВК «Вагнер», он дезертировал с поля боя в Украине.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины. В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — сообщил Голубев.

Baza пишет, что задержанный — 38-летний боец ЧВК «Вагнер» Павел Николин. Он отбывал срок в уфимской ИК-4, когда его завербовали на войну в Украине. 24 ноября Николин воевать передумал и сбежал.