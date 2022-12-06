В Беларуси вводят смертную казнь за госизмену
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в среду приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», предусматривающий введение смертной казни за совершение госизмены должностным лицом, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
«Законопроект принят в первом чтении», - говорится в сообщении.
Изменения предусматривают возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.