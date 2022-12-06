Икрам Нур, автор haqqin.az 13:51

Накануне футбольного матча между сборными Ирана и США в русскоязычном интернете широко разошелся короткий ролик в поддержку иранской команды. Якобы на экране фасада кинотеатра «Октябрь» в центре Москвы разместили видео с надписью на русском и персидском языках «Иран, Россия с тобой!» Позже выяснилось, что ролик был смонтирован. Российский фейк в одночасье стал официальной позицией Москвы в отношении Тегерана. Все в российско-иранских отношениях на таких же фейках и выстроено. Громкие заявления, не подкрепленные конкретными шагами, иранские БПЛА под маркой российских «Гераней» и иранские бронежилеты для воюющей в Украине российской армии – вот и весь сухой остаток партнерства Москвы и Тегерана. Обратной стороной которого являются нарастающие антироссийские настроения в Иране.

Есть в центре иранской столицы площадь Бахарестан. И стоит на той площади памятник в виде большой пушки. Той самой, из которой офицер российской казачьей дивизии Владимир Ляхов расстрелял первый иранский парламент. История не терпит сослагательного наклонения, но думающие иранцы постоянно задают себе вопрос: «А если бы не расстрелял? Как бы тогда пошла история Ирана? Пришел бы в итоге к власти нынешний муллократический режим?» Помнят они и о другом – о советских танках в Тебризе, когда СССР в 1945–1946 годах попытался отделить от Ирана Южный Азербайджан. Словом, исторический контекст российско-иранских отношений далеко не благоприятен со времен Стеньки Разина и других казачьих атаманов, при каждом удобном случае с энтузиазмом, при попустительстве царского правительства и под громкие крики «шарпавших», а говоря по-современному – подчистую грабивших иранские земли. В исторической памяти иранского общества что Российская империя, что СССР – такая же часть империалистической угрозы, как США и Британия.

А если вспомнить «путинские качели», когда политика современной РФ в отношении Ирана колебалась в точном соответствии с колебаниями Запада. А если вспомнить все российские кунштюки и в отношении Бушерской АЭС, и в отношении поставок С-300, когда аванс взяли, комплексы не поставили, и деньги вернуть долгое время отказывались. Да и много еще чего было уже в 2000-х – то становится понятным, что веры Кремлю у иранцев нет ни на ломаный риал. Ни у элит, ни у простых граждан. Но сейчас Иран выглядит в глазах Москвы идеальным партнером. Z-патриотические каналы, сообщения официальных СМИ рисуют красочную картину непримиримой борьбы Тегерана против империализма с лозунгами «Смерть Америке!» и горящими американскими флагами на демонстрациях, и воспевают опыт иранского режима в преодолении западных санкций. Просто майский день, именины сердца. И он начинает откровенно подыгрывать Тегерану. Околовластные пропагандисты начинают болеть за сборную Исламской Республики, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев срочно летит в Тегеран, чтобы поддержать сторонника сотрудничества с Кремлем контр-адмирала Али Шамхани и заявляет о руке иностранных спецслужб в протестах в Иране. А российский президент Владимир Путин с двухлетним опозданием возмущается ликвидацией генерала Касема Сулеймани.