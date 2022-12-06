Генсек НАТО: Россия хочет не говорить, а заморозить войну

Условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает FT.

"Мы предугадали полномасштабное вторжение осенью прошлого года. Сейчас мы видим то, что Россия пытается заморозить конфликт, чтобы возобновиться и начать новое наступление следующей весной", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что западные союзники должны и дальше продолжать предоставлять оружие Украине.

Он также предположил, что, вероятно, "зимой конфликт войдет в более спокойную фазу", обе стороны будут стремиться перегруппировать и переоружить свои силы, а потому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.