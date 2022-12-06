Симонян за расширение географии встреч представителей Азербайджана и Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что место встречи представителей Азербайджана и Армении нельзя ограничивать лишь Брюсселем, пишут армянские СМИ.

«Никакой информации, где пройдет новая встреча нет, но мы не ограничены вариантом встречи только в Брюсселе. Готовы к любым содержательным обсуждениям», - сказал Симонян на брифинге в парламенте.

Он напомнил, что накануне в Москве прошла встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, на которой была достигнута договоренность о следующей встрече.