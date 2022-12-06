Киберспорт на просторах поселка Рамана

В самом начале был продемонстрирован ролик, охватывающий историю игровой индустрии, а также развитие сферы киберспорта в Азербайджане, в процессе которого также были затронуты успехи GLA в глобализации данного вида спортивной дисциплины в нашей стране. Далее организаторы из Gaming League Azerbaijan, в число которых вошли представители маркетинговой сферы и руководства компании, а также профессиональный киберигрок, провели сессию «Вопрос-ответ», в ходе которой зрители мероприятия смогли получить ответы на интересующие их вопросы в сфере киберспортивной дисциплины.

Присутствие большого количества посетителей создало позитивный настрой на дальнейшее проведение киберспортивных мероприятий в поселке Рамана.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов высоко оценил интерес к киберспорту: «Киберспорт с каждым днем становится более популярным. Это означает, что масштабы киберспорта увеличиваются. Уверен, что наш проект способствует повышению интереса к киберспорту в поселках Баку».