В Кремле готовы содействовать встрече Алиева и Пашиняна
Москва будет готова оказывать необходимое содействие для проведения встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия будет готова оказать все необходимое содействие для проведения такой встречи. Идея проведения предновогодней встречи, саммита СНВ есть, мы сделаем позже объявления. По встрече, если будет понимание, тоже будем информировать», - сказал он журналистам.