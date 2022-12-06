В Турции ждут F-16 из США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал «позитивным событием» исключение из проекта оборонного бюджета США пунктов, содержащих ограничительные условия на продажу самолетов F-16 Турции.

«Это позитивный шаг. Ожидаем скорейшего завершения процесса», - заявил на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску Чавушоглу, слова которого приводит «Анадолу».

Глава турецкой дипломатии отметил, что Анкара ранее заявляла о бессмысленности контракта на поставку военных самолетов из США при наличии условий их применения.

Чавушоглу напомнил, что эта тема обсуждалась с американской стороной на уровне рабочих групп, а также поднималась в ходе личной встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена.

По его словам, администрация США неоднократно заявляла о положительном восприятии темы оборонного сотрудничества с Турцией.

«В США заявляли, что сотрудничество с Турцией отвечает также интересам НАТО. Поэтому, на мой взгляд, законопроект (в США) должен быть утвержден. Это отвечает интересам всех сторон», - подчеркнул турецкий министр.

Анкара обратилась ранее к США с заявкой на закупку 40 новых самолетов F-16 Blok 70 и модернизацию 80 самолетов F-16, имеющихся на балансе ВВС Турции.