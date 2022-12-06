Как исполняет Минтруда и соцзащиты населения поручения Ильхама Алиева?

Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:44

В последние годы в Азербайджане проводится успешная социальная политика, среди достижений которой важное место занимает обеспечение квартирами и частными домами семей шехидов, а также всех тех, кто получил ранения в связи с военными действиями или относится к наиболее чувствительным группам населения. Помимо этого, правительство уделяет значительное внимание вопросам открытия новых социальных объектов. Как сообщили haqqin.az представители Министерства труда и социальной защиты населения, по поручению президента Ильхама Алиева данные меры социальной поддержки с течением времени приобретают все более впечатляющие масштабы. Приведем показательный пример: только после 44-дневной Отечественной войны, то есть в двухлетний период, семьям шехидов и лицам, получившим ранения в связи с войной, было выделено 4100 единиц жилплощади. В целом с начала действия программы нуждающимся было выделено более 13 тысяч квартир и частных домов.

Буквально на днях Министерство труда сообщило лицам, нуждающимся в соцзащите, о завершении строительства 410 частных домов. Строительство еще 54 частных домов находится на стадии завершения. Следовательно, в ближайшие дни еще 464 семьи переселятся в новые дома. Таким образом, программу на 2022 год министерство считает успешно завершенной. Если рассматривать вопрос широко, то в последние годы в сфере социальной поддержки достигнуты немалые успехи. Министерство труда сумело перестроить и усовершенствовать инфраструктуру, направленную на реабилитацию лиц, пострадавших от военных действий, а также внедрить необходимые инновации в сферу социальных услуг. Наиболее ярким примером совершенствования социальной инфраструктуры в стране являются центры DOST, ставшие подлинным брендом азербайджанской социальной среды. Центр инклюзивного развития и творчества DOST, созданный в прошлом году по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, можно с уверенностью назвать лучшим в плане внедрения инклюзивного опыта в Азербайджане. Здесь лица с инвалидностью и члены семей шехидов, а также лишенные родительской опеки дети и члены малообеспеченных семей получают возможности для развития творческого потенциала и активной социальной интеграции. Ряды этих признанных международным сообществом центров в ближайшие дни пополнятся еще одним – Бакинским центром DOST №5, который откроется в Хатаинском районе.