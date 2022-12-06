В изменениях предусмотрено увеличение размера ежемесячных надбавок к зарплате как врачей, так и среднего медперсонала. Так, ежемесячные стабильные поощрительные надбавки к зарплате ряда врачей и среднего медперсонала увеличены на 14-150%. Увеличение размера надбавок распространяется на врачей, работающих в должности руководителей отделений статистики и аптечных отделений, врачей, работающих в должности провизора, врачей-статистиков, врачей-методистов, заведующих медицинскими отделениями (подразделениями, кабинетами) (за исключением врачей-стоматологов) (Таблица 1).

Соответствующим решением Государственного агентства обязательного медицинского страхования (Агентство) внесены изменения в «Порядок оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу «Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями» (TƏBİB). Об этом сообщает haqqin.az.

Также впервые установлены ежемесячные стабильные поощрительные надбавки в размере 200 манатов к ежемесячному должностному (тарифному) окладу средних медработников, работающих в должности воспитателя и инструктора по трудотерапии (Таблица 1).

Помимо этого, установлены ежемесячные стабильные поощрительные надбавки в размере 200 манатов к ежемесячному должностному (тарифному) окладу врачей-специалистов из государственных медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB, назначенных членами «Комиссии по организации профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С», созданной Агентством (Таблица 1).

Для врачей нижеуказанных специальностей, по итогам работы амбулаторной деятельности которых применяется поощрительная надбавка, увеличен лимит по числу приема пациентов в рабочую смену:

- Для врачей, работающих по специальностям терапевта и педиатра – от 25 застрахованных до 35;

- Для врачей, работающих по специальности акушера-гинеколога и всем хирургическим специальностям – от 20 застрахованных до 30.

В то же время для врачей ультразвуковой диагностики лимит по числу приема пациентов в рабочую смену увеличен от 25 застрахованных до 30.

Ежемесячная стабильная поощрительная надбавка работающим в структурных подразделениях медицинских учреждений в должности старшей медсестры (медбрата), старшего акушера, старшего фельдшера, старшего лаборанта и сестры-хозяйки (брата-хозяина), увеличилось от 15 процентов до 50 процентов. А работающим в должности главной медсестры (медбрата) в соответствии со ставкой оплаты труда по Единой тарифной сетке применено увеличение в размере 15 процентов ежемесячного должностного (тарифного) оклада (Таблица 2).