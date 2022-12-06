Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:23

С глубоким прискорбием приходится сообщить, что надежды на то, что приступы заармянства Франции, как правило обостряющиеся в Елисейском дворе весной и осенью, в полном соответствии с прогнозами бакинской Лечкомиссии в этот раз не сбылись. Во французских элитах навязчивое заармянство приобрело хронический характер. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает важным увеличить срок мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении с 20 октября. Она объяснила это тем, что пограничный мониторинг миссии «снижает риск эскалации».

Теперь у Парижа новый идефикс – продлить мандат временной миссии, чтобы превратить ее в постоянную. Соответственно удалив Россию из Армении и полностью перекроив систему балансов, сдержек и противовесов на Южном Кавказе. В пользу Парижа, разумеется. Как обычно, французы бегут впереди паровоза, то есть, называя вещи своими именами, откровенно игнорируют консолидированную позицию Евросоюза, который в партнерских отношениях с Баку видит гарантии своей энергобезопасности. Макрону безразлично – Парижу нужна еще одна колония, и он готов сделать все, чтобы ее заполучить, даже если для этого придется пожертвовать европейскими интересами. Новая сфера влияния в Армении, ущемляющая Азербайджан и Турцию – это такая заманчивая цель для Елисейского дворца, что тут уж впору забыть о европейском единстве. И примерить наполеоновскую треуголку: «Что б от Армении до Мексики сияла родина моя».