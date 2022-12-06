Без воли России в Карабах залетит и сам Макрон главная тема
С глубоким прискорбием приходится сообщить, что надежды на то, что приступы заармянства Франции, как правило обостряющиеся в Елисейском дворе весной и осенью, в полном соответствии с прогнозами бакинской Лечкомиссии в этот раз не сбылись. Во французских элитах навязчивое заармянство приобрело хронический характер.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает важным увеличить срок мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении с 20 октября. Она объяснила это тем, что пограничный мониторинг миссии «снижает риск эскалации».
Теперь у Парижа новый идефикс – продлить мандат временной миссии, чтобы превратить ее в постоянную. Соответственно удалив Россию из Армении и полностью перекроив систему балансов, сдержек и противовесов на Южном Кавказе. В пользу Парижа, разумеется.
Как обычно, французы бегут впереди паровоза, то есть, называя вещи своими именами, откровенно игнорируют консолидированную позицию Евросоюза, который в партнерских отношениях с Баку видит гарантии своей энергобезопасности. Макрону безразлично – Парижу нужна еще одна колония, и он готов сделать все, чтобы ее заполучить, даже если для этого придется пожертвовать европейскими интересами.
Новая сфера влияния в Армении, ущемляющая Азербайджан и Турцию – это такая заманчивая цель для Елисейского дворца, что тут уж впору забыть о европейском единстве. И примерить наполеоновскую треуголку: «Что б от Армении до Мексики сияла родина моя».
Понятно, что ничего толком у Парижа не выйдет, пусть там во главе будет какой-то другой Наполеон с очередным порядковым номером. Баку и Анкара этого не допустят, а Азербайджан и Турция по нынешним временам – не те страны, позицию которых французское обострение неоколониализма на Южном Кавказе может проигнорировать.
Вопрос в другом – какова позиция Москвы, которая длительное время убеждала всех, что именно она является гарантом безопасности в регионе. Дескать, без ее воли на Южном Кавказе и муха не пролетит.
Что ж, не только мухи, но и сам Макрон уже летает. И не поодиночке – роями, а Москва все молчит, геополитически застряв где-то между Бахмутом и Авдеевкой. И каждый день демонстрируя, что на Южный Кавказ ее откровенно не хватает. Так недалеко и до того, что из «российского форпоста» Ереван превратится во французский опорный пункт на Южном Кавказе.
Для Азербайджана это особых проблем не составит – Баку врагов бить научился при любых раскладах. Но вот остальным «миротворцам» стоило бы задуматься: а какова будет их роль в новых реалиях Южного Кавказа?