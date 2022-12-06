Гендерно-нейтральные туалеты, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров мог наблюдать в Швеции в ходе саммита Совета глав МИД ОБСЕ, оставили неизгладимое и негативное впечатление. Свои ощущения дипломат описал на «Примаковских чтениях».

«Если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИД ОБСЕ. Когда - простите за подробности - я спросил, где туалетная комната, в перерыве, мне показали комнату с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне ответили: «у нас все общее». Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», - пожаловался министр.