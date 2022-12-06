Лавров «похоронил» глобализацию по-американски

«Новая глобальная система», формирующаяся в России, «не должна зависеть от причуд Запада», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения».

«Да, какие-то остаточные процессы неизбежно придется еще пережить, но параллельно выстраивается новая система и финансовая, и логистическая, которая не будет зависеть, не должна зависеть от причуд и от чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», - сказал Лавров.