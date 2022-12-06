Наряду с ракетным обстрелом гражданской инфраструктуры и мирных городов Украины, судя по официальной хронике, Россия все еще вынашивает планы вторжения в Украину и с территории Беларуси. Еще несколько месяцев назад власти Польши не исключили возможности ввода войск в случае вовлечения в войну Беларуси.

А тем временем силы НАТО провели учения на севере Польши, на границе с Беларусью. Одновременно на границе Польши с Украиной размещены дополнительные батареи ПРО/ПВО Patriot. И развернута программа Atlantic Resolve, направленная на усиление восточного фланга НАТО.

Буквально вчера в порту польского города Гдыня началась разгрузка военной техники для 1-й пехотной дивизии армии США. Среди транспортных средств находятся танки M1 Abrams.

Варшава наряду с Вашингтоном и Лондоном выступает в роли главного союзника и защитника Украины.