На вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает вице-спикер парламента Польши Михаил Камински: Введет ли Польша войска в Украину? анонс: смотрите сегодня, 7 декабря, в 21:00
Наряду с ракетным обстрелом гражданской инфраструктуры и мирных городов Украины, судя по официальной хронике, Россия все еще вынашивает планы вторжения в Украину и с территории Беларуси. Еще несколько месяцев назад власти Польши не исключили возможности ввода войск в случае вовлечения в войну Беларуси.
А тем временем силы НАТО провели учения на севере Польши, на границе с Беларусью. Одновременно на границе Польши с Украиной размещены дополнительные батареи ПРО/ПВО Patriot. И развернута программа Atlantic Resolve, направленная на усиление восточного фланга НАТО.
Буквально вчера в порту польского города Гдыня началась разгрузка военной техники для 1-й пехотной дивизии армии США. Среди транспортных средств находятся танки M1 Abrams.
Варшава наряду с Вашингтоном и Лондоном выступает в роли главного союзника и защитника Украины.
Сегодня, 7 декабря, в 21:00 вице-спикер Сената Польши Михаил Камински в прямом эфире haqqin.az и Youtube-канала ответит на вопросы азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
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