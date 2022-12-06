Специалист Минздрава о пользе вакцинации детей
В результате вакцинации в Азербайджане удалось предотвратить некоторые заболевания, заявила специалист-эксперт Минздрава, педиатр Нигяр Байрамова в прямом эфире на странице министерства в Instagram.
По словам Байрамовой, вакцинация должна проводиться без промедления, своевременно: «Если у родителей есть сомнения по поводу вакцинации, мы можем прояснить это с научной точки зрения», - сказала она.
Байрамова отметила, что процесс вакцинации детей осуществляется до достижения ими шестилетнего возраста с использованием современных вакцин. Специалист также рекомендовала перед вакцинацией осмотреть детей у педиатра: «Порой состояние, которое родители считают простудой или лихорадкой, связанной с прорезыванием зубов, может быть инфекцией гриппа. В этом случае вакцинацию нельзя проводить, пока ребенок не выздоровеет. Если есть подозрение на лихорадку или болезнь, педиатр обязательно осмотрит и примет решение».
Специалист также отметила, что, вопреки распространенному мнению, грудное молоко не способно полностью защитить детей от инфекций:
«Грудное молоко защищает ребенка от инфекций. Однако это не означает, что ребенок, получающий грудное молоко, не должен быть вакцинирован. Грудное молоко не защищает ребенка от болезней. Непривитые дети могут столкнуться с очень серьезными осложнениями в будущем», - сказала Байрамова.
Врач также сообщила, что благодаря вакцинации удалось предотвратить около 6 миллионов детских смертей и более 7 миллионов случаев инвалидности у детей. «Вакцинация - самый важный инструмент. Невакцинированные дети чаще сталкиваются с очень серьезными заболеваниями».