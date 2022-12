В Азербайджане впервые пройдет спринтерская гонка F1

В 2023 году в рамках Гран-при Азербайджана впервые пройдет спринтерская гонка «Формулы» (F1), объявило в среду руководство «королевских гонок».

Там отметили, что спринтерские гонки пройдут в Азербайджане, Австрии, Бельгии, Катаре, США и Бразилии.

Отметим, что подобный формат впервые был опробован F1 в 2021 году. Гран-при Азербайджана пройдет в Баку 28-30 апреля 2023 года.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!



Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf