Al Jazeera: Турция дала срок России и США

Анкара установила окончательный срок для России и Соединенных Штатов, чтобы предотвратить наземную военную операцию на севере Сирии, пишет Al Jazeera со ссылкой на турецкий источник.

Как сообщил источник, Турция потребовала, чтобы Москва и Вашингтон оказали давление на так называемые Сирийские демократические силы (СДС), чтобы те в течение двух недель вывели войска из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани (Айн-эль-Араб).

По данным источника, Турция не будет продлевать этот срок и предупредила, что альтернативой будет военная операция против поддерживаемых США СДС, которые в основном состоят из боевиков YPG.