МЧС проводит учения ФОТО
В Южном региональном центре МЧС прошел тренинг на тему «аварийно-спасательные операции при пожарах».
Основной целью проведения тренинга было дальнейшее совершенствование управленческих навыков сотрудников по борьбе с пожаром, в том числе по спасению и эвакуации пострадавших при пожаре в безопасную зону и оказанию им первичной медицинской помощи, аварийно-спасательным операциям.
В ходе учений были успешно выполнены мероприятия по борьбе с пожаром в здании, где произошел условный пожар, в том числе операции по «эвакуации пострадавших, оказанию им неотложной первичной медицинской помощи», а также другие поставленные задачи.
В заключение были обсуждены результаты учений, даны соответствующие поручения.