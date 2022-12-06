Основной целью проведения тренинга было дальнейшее совершенствование управленческих навыков сотрудников по борьбе с пожаром, в том числе по спасению и эвакуации пострадавших при пожаре в безопасную зону и оказанию им первичной медицинской помощи, аварийно-спасательным операциям.

В ходе учений были успешно выполнены мероприятия по борьбе с пожаром в здании, где произошел условный пожар, в том числе операции по «эвакуации пострадавших, оказанию им неотложной первичной медицинской помощи», а также другие поставленные задачи.

В заключение были обсуждены результаты учений, даны соответствующие поручения.