Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:52

В США была поставлена точка в промежуточных выборах в Конгресс. В штате Джорджия на дополнительных выборах в Сенат победил демократ Рафаэль Уорнок. Он одолел, хотя и с минимальным перевесом любимого кандидата Дональда Трампа - футбольную звезду, республиканца Хершеля Уолкера. И таким образом демократы в Сенате обретают устойчивое большинство - 51 против 49. Читатели haqqin.az могут спросить: а какое нам дело до этой победы?

Но оказывается, что она важна не только для Америки, но и, возможно, всего мира. Вот лишь несколько наиболее важных доводов. И до этого демократы имели в Сенате формальное большинство. Но при полном паритете 50:50 решающий голос давала им вице-президент Камала Харрис, которая является председателем Сената. Теперь демократы в Сенате смогут чувствовать себя значительно более увереннее. Это распространится и на распределение мест в комитетах, и на отражение контратак со стороны Палаты представителей, в которой республиканцы получили большинство. Это касается таких наиболее чувствительных для Украины вопросов, как поставки вооружений. С нынешним составом Сената в руках демократов решение об этих поставках станет намного легче. Президент Джо Байден получит с помощью Сената большую свободу назначать членов Верховного суда и вообще проводить свои инициативы без оппозиции со стороны республиканцев.

И, наконец, последнее: победа Уорнока фактически (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) ставит крест на политическом будущем Дональда Трампа, в частности, на его планах победить на выборах 2024 года. Дело в том, что главные кандидаты последнего в Сенат проиграли на этих выборах сразу в четырех штатах - Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании. А ведь тот же штат Джорджия всегда считался красным - республиканским, а теперь, говорят американцы, он стал пурпурным, то есть может качнуться то в одну, то в другую сторону, но пока остается за демократами. Единственной победой, которой может похвастаться Трамп, является выигрыш республиканца в сельскохозяйственном Огайо. И все эти поражения так или иначе стали свидетельством резкого снижения популярности Трампа, роста недоверия к нему избирателей. Как сказал Politico один из стратегов республиканцев, «Джорджия может запомниться как штат, который раздавил Трампа раз и навсегда». Всего общие результаты промежуточных выборов выглядят следующим образом. Демократы завоевали еще одно место в Сенате и победили имевшихся еще на двух губернаторских выборах. Это происходит впервые с 1934 года, когда президентская партия получает большинство в Сенате и добавляет победителей из числа губернаторов.