Рафаэль раздавил Трампа… и открыл путь к продолжению войны против России наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

В США была поставлена точка в промежуточных выборах в Конгресс. В штате Джорджия на дополнительных выборах в Сенат победил демократ Рафаэль Уорнок. Он одолел, хотя и с минимальным перевесом любимого кандидата Дональда Трампа - футбольную звезду, республиканца Хершеля Уолкера.

И таким образом демократы в Сенате обретают устойчивое большинство - 51 против 49.

Читатели haqqin.az могут спросить: а какое нам дело до этой победы?

Рафаэль Уорнок. Историческая победа демократов над республиканцами!

Но оказывается, что она важна не только для Америки, но и, возможно, всего мира.

Вот лишь несколько наиболее важных доводов. И до этого демократы имели в Сенате формальное большинство. Но при полном паритете 50:50 решающий голос давала им вице-президент Камала Харрис, которая является председателем Сената.

Теперь демократы в Сенате смогут чувствовать себя значительно более увереннее. Это распространится и на распределение мест в комитетах, и на отражение контратак со стороны Палаты представителей, в которой республиканцы получили большинство.

Это касается таких наиболее чувствительных для Украины вопросов, как поставки вооружений. С нынешним составом Сената в руках демократов решение об этих поставках станет намного легче.

Президент Джо Байден получит с помощью Сената большую свободу назначать членов Верховного суда и вообще проводить свои инициативы без оппозиции со стороны республиканцев.

Впервые президентская партия получила абсолютный контроль в Конгрессе

И, наконец, последнее: победа Уорнока фактически (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) ставит крест на политическом будущем Дональда Трампа, в частности, на его планах победить на выборах 2024 года. Дело в том, что главные кандидаты последнего в Сенат проиграли на этих выборах сразу в четырех штатах - Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании. А ведь тот же штат Джорджия всегда считался красным - республиканским, а теперь, говорят американцы, он стал пурпурным, то есть может качнуться то в одну, то в другую сторону, но пока остается за демократами. Единственной победой, которой может похвастаться Трамп, является выигрыш республиканца в сельскохозяйственном Огайо.

И все эти поражения так или иначе стали свидетельством резкого снижения популярности Трампа, роста недоверия к нему избирателей. Как сказал Politico один из стратегов республиканцев, «Джорджия может запомниться как штат, который раздавил Трампа раз и навсегда».

Всего общие результаты промежуточных выборов выглядят следующим образом. Демократы завоевали еще одно место в Сенате и победили имевшихся еще на двух губернаторских выборах. Это происходит впервые с 1934 года, когда президентская партия получает большинство в Сенате и добавляет победителей из числа губернаторов.

Прощай, Трамп!

А если это так, то мир может вздохнуть с облегчением.

Республиканцы получили всего на 9 мест больше, чем демократы в Палате представителей. За последнее столетие оппозиционная партия завоевывала на промежуточных выборах 30 мест в Палате представителей, начиная с 1994 года - 25 мест.

Что касается ассамблей штатов, то демократы, помимо имевшихся, завоевали большинство в четырех из них - две в Мичигане и по одной в Миннесоте и Пенсильвании.

Республиканцы сейчас имеют полный контроль (губернатор и законодательная ассамблея) в 22 штатах, демократы - в 17-ти. До выборов у республиканцев было 23 штата, у демократов 14.