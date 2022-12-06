Пригожин сравнил стрелявшего в полицейских «вагнеровца» с Рэмбо

Полицейским из Новошахтинска стоило бы посмотреть фильм «Рэмбо: Первая кровь», чтобы понять, как ловить людей, покинувших поле боя с оружием, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

6 декабря завербованный в ЧВК заключенный Павел Николин, сбежавший с фронта, открыл огонь из пулемета по полицейским в города Новошахтинск, ранив одного из них, и был задержан спустя сутки.

Пригожин напомнил полицейским цитату из фильма, произнесенную персонажем «Рэмбо», полковником Траутманом. «Дайте ему уйти пока. Разрядите ситуацию, забудьте о нем. Оставьте маленькую лазейку и позвольте ему ускользнуть. А потом объявите в национальный розыск», - сказал он.