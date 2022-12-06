Если придется, руководство России эвакуируют в Латинскую Америку?..

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег» идет с весны.

Высшее руководство России разрабатывает план по своей эвакуации из страны на случай поражения в войне против Украины. Moscow Times сообщает, что об этом со ссылкой на инсайдерский источник заявил Аббас Галлямов — бывший спичрайтер Владимира Путина, в 2008-2010 гг. работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства РФ.

Галлямов утверждает, что изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться в случае критических проблем в России, рассматривался Китай. Это предложение якобы поступило от миллиардера Юрия Ковальчука — владельца банка «Россия». Тем не менее, говорит Галлямов, в перспективах эмиграции в Китай в Кремле «быстро разочаровались». Опасения окружения Путина связаны с ментальностью китайцев: они «слишком себе на уме» и «презирают других, особенно проигравших».

Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла, пишет Галлямов.

Непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин — правая рука главы «Роснефти» Игоря Сечина, до недавнего времени руководивший аппаратом компании. Летом Курилин, гражданин США, выпускник Хейвордского университета в Калифорнии, в прошлом работавший в структурах BP, формально уволился из «Роснефти». Теперь, как утверждает Галлямов, он полностью посвятил себя эвакуационному проекту.