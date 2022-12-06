Пашинян о встрече Мустафаева, Григоряна и Оверчука: «Конкретных результатов нет»

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук на встрече в Москве во вторник не достигли конкретных решений по восстановлению регионального железнодорожного сообщения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Конкретных результатов нет, к сожалению. Но Армения готова и заинтересована в реализации этой программы. Армения готова в любой момент восстановить железнодорожное сообщение», - сказал Пашинян, слова которого приводят армянские СМИ.

6 декабря пресс-служба правительства Армении сообщила, что в Москве состоялось XI заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука. Участники заседания обсудили вопросы, связанные со строительством железной дороги, соединяющей Азербайджан, Армению и Россию, развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок.