Time назвал Человеком года Зеленского и «дух Украины»

Американский журнал Time признал персоной 2022 года украинского президента Владимира Зеленского, а также «дух Украины».

Также журнал назвал героем года женщин Ирана, которые с лета участвуют в массовых протестах против дискриминации в стране.

Журнал выбирает персону года начиная с 1927 года. В 2021 году им стал американский миллиардер Илон Маск.

Ранее Человеком 2022 года украинского лидера признало издание Financial Times.

