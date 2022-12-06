Time назвал Человеком года Зеленского и «дух Украины»
Американский журнал Time признал персоной 2022 года украинского президента Владимира Зеленского, а также «дух Украины».
Также журнал назвал героем года женщин Ирана, которые с лета участвуют в массовых протестах против дискриминации в стране.
Журнал выбирает персону года начиная с 1927 года. В 2021 году им стал американский миллиардер Илон Маск.
Ранее Человеком 2022 года украинского лидера признало издание Financial Times.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!