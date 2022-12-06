«Так как я являюсь представителем членов жюри, моя работа заключается в ознакомлении и оценки технической стороны проектов участников фестиваля. В рамках фестиваля у участников есть практические задания, а также техническая составляющая проектов. Мы оцениваем роботов, их конструкцию, а также их программирование участниками. Также жюри оценивают роль каждого участника в команде», - говорит гость из Норвегии.

Говоря об организации SAF 2022, который проводит Министерство науки и образования Азербайджана, представитель Норвегии заявил, что никогда не видел открытие фестиваля STEAM на таком грандиозном уровне: «Я впечатлён великолепным открытием SAF 2022 от которого невозможно было оторвать глаз. Лично я могу организовать фестиваль максимум по 1-2 категориям. STEAM Azerbaijan Festival 2022 же организован на высоком уровне одновременно по 11 номинациям, что не может не восхищать».

Отметим, что в состав членов жюри фестиваля вошли представители Турции, Израиля, Франции, Норвегии и Китая.