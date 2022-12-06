В Ереване не ждут мирного соглашения с Баку до конца года

Переговоры вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном находятся в активном этапе, однако документ не будет готов до конца года. Так сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Переговоры по мирному соглашению, по нормализации армяно-азербайджанских отношений находятся в активном этапе. Есть документ, каждый раз представляется в новой редакции. Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и выступим с нашими очередными предложениями", - сказал Мирзоян.

Едва ли до конца года можно прийти к окончательному варианту договора, так что переговоры продолжатся и в будущем году, добавил Мирзоян, передают армянские СМИ.

Мирзоян не исключил, что до конца текущего года может состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении, однако договоренностей о проведении встречи на уровне руководителей государств нет.

По его словам, подходы Еревана и Баку во многих вопросах пока сильно расходятся, но на то они и переговоры, чтобы сблизить позиции сторон, отметил Мирзоян. "Есть взаимно неприемлемые вопросы, есть такие, по которым стороны готовы к взаимным шагам навстречу", - заявил он.