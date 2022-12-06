Экс-президент Ирана поддержал протесты в стране
Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами поддержал демонстрантов по всей стране, которые протестуют уже на протяжении трех месяцев, передают зарубежные СМИ.
По словам Хатами, лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!» общество показывает своё движение к лучшему будущему.
«Свобода и безопасность не должны противопоставляться друг другу. Свободу нельзя попирать ради безопасности, а безопасность нельзя игнорировать во имя свободы», - сказал экс-президент.
Хатами был президентом Ирана в 1997-2005 годах.