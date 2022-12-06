«У меня есть данные от моих коллег, пока не подтвержденные, что эти беспилотные летательные аппараты ранее могли завезти в Казахстан. И запускались они именно оттуда. Что гораздо больше похоже на действительность... До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров», - утверждает Хатылев.

Бывший военный настаивает на своей версии: «Сложно себе представить ситуацию, что дроны могли быть выпущены с территории Украины и на своем пути в полете преодолели три кольца ПВО. То есть они должны были преодолеть зону ответственности полков ПВО в Луганске, Белгороде, Курске. Потом еще зайти в зону ответственности 1-й армии ПВО, которая защищает Москву и Центральный экономический район. Только после этого они должны были долететь до своих целей. Я уверен, что такого быть не может. Это слишком уж круто для такого рода воздушных целей».