По российским аэродромам ударили из Казахстана? версия российского эксперта
Атаковавшие российские военные аэродромы «украинские дроны советского производства» запускали «диверсионно-разведывательные группы, действующие либо в России, либо на сопредельной территории, например, в Казахстане». Такую версию озвучил российским СМИ бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев.
«У меня есть данные от моих коллег, пока не подтвержденные, что эти беспилотные летательные аппараты ранее могли завезти в Казахстан. И запускались они именно оттуда. Что гораздо больше похоже на действительность... До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров», - утверждает Хатылев.
Бывший военный настаивает на своей версии: «Сложно себе представить ситуацию, что дроны могли быть выпущены с территории Украины и на своем пути в полете преодолели три кольца ПВО. То есть они должны были преодолеть зону ответственности полков ПВО в Луганске, Белгороде, Курске. Потом еще зайти в зону ответственности 1-й армии ПВО, которая защищает Москву и Центральный экономический район. Только после этого они должны были долететь до своих целей. Я уверен, что такого быть не может. Это слишком уж круто для такого рода воздушных целей».