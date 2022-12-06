Зону национального парка защитили от вредителей
Азербайджанские специалисты очистили от вредителей территорию площадью 3 га Самур-Яламинского национального парка, сообщили haqqin.az в среду в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
По итогам мониторинга группы сотрудников Службы охраны биоразнообразия МЭПР и Агентства пищевой безопасности было выявлено распространение в зоне нацпарка непарного шелкопряда (Lymantria dispar), вредитель поражает дуб и граб, рассказал глава службы Фирудин Алиев.
После этого специалисты очистили от вредителей деревья на территории площадью 3 га, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.