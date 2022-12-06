Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:15

На фоне инициатив Азербайджана по проведению экологического мониторинга в зоне ответственности российских миротворцев и переговоров об усилении контроля над Лачинским коридором для предотвращения перевозки нелегальных товаров и незаконных посещений граждан третьих стран, лидер ханкендинских сепаратистов Араик Арутюнян неожиданно объявился в Париже. Согласно армянским источникам, Арутюнян провел в Париже совместную встречу с представителями фракций верхней (Сенат) и нижней (Национальное собрание) палат парламента. Этой встрече предшествовали две предвзятые антиазербайджанские резолюции, принятые парламентом Франции.

Таким образом, встреча депутатов Сената и Национального собрания с лидером самопровозглашенного сепаратистского режима в Ханкенди стала закономерным продолжением враждебной Азербайджану политики Елисейского дворца. Но самым скандальным аспектом визита Арутюняна стала его просьба к Франции «обеспечить дополнительную безопасность» для защиты… Лачинского коридора. «Азербайджан хочет заблокировать эту единственную и последнюю связь, отрезав Карабах от внешнего мира, - сказал он. - Мы хотим, чтобы Лачинский коридор имел дополнительные международные гарантии для обеспечения бесперебойной связи Карабаха с Арменией и внешним миром». Сама формулировка просьбы Арутюняна, обращенной к французским парламентариям, изначально провокационна, поскольку карабахский самозванец и авантюрист открыто призвал иностранное государство ввести войска на суверенную территорию Азербайджана, временно находящуюся под контролем российских миротворцев. Позже лидер сепаратистов выразил благодарность за принятые Национальным собранием и Сенатом антиазербайджанские резолюции, а также за признание Францией «права карабахских армян на самоопределение».

Арутюнян призвал правительство Франции выполнить эти резолюции, выразив при этом надежду, что исполнительная власть этой страны завершит работу по признанию так называемой «НКР», чтобы «предотвратить новый геноцид армян». Сама организация визита Араика Арутюняна во Францию, а также прием самозванного «президента НКР» на высшем парламентском уровне, стали очередным подтверждением тенденциозной проармянской политики официального Парижа, особенно четко обозначившейся после победы Азербайджана во второй карабахской войне. В то же время, обращает на себя внимание относительно новый нюанс: как известно, до недавнего времени Араик Арутюнян считался в Ханкенди «человеком Москвы», после капитуляции Армении он даже готовился уйти в отставку со своего, так называемого, «поста», но, как выяснилось позже, Россия этому шагу Аратюняна воспротивилась. Но сейчас ситуация в Ханкенди изменилась. Миллиардер Рубен Варданян, фактически, стал там «первым лицом», а сам Арутюнян, продолжающий занимать свою «должность» в качестве креатуры Москвы, заявил в ходе своих встреч в Париже, что отныне не доверяет России, которая либо не может, либо не хочет обеспечивать безопасность Лачинского коридора надлежащим образом. То есть, Араик слово в слово повторил претензии премьер-министра Никола Пашиняна и его команды, неоднократно заявлявших, что есть «серьезные вопросы» к способности российских миротворцев выполнять свои обязанности. К примеру, когда Азербайджан восстановил контроль над селом Фаррух Ходжалинского административного района, Пашинян прямо потребовал от президента Путина начать официальное расследование и выяснить «причины бездействия российских миротворцев».

Таким образом, нет ни малейших сомнений в том, что визит Арутюняна в Париж был организован и проходил при непосредственной поддержке официальных властей Армении. Не случайно, в ходе встреч Арутюняна рядом находилась посол Армении во Франции Асмик Толмаджян. Следует отметить, что после недавних событий вокруг Лачинского коридора не только Араик Арутюнян, но и даже самые убежденные пророссийские элементы в Армении изменили свою позицию. Например, Тигран Абрамян, депутат парламента Армении от оппозиции, написал на своей странице в Facebook: «Попытки Азербайджана получить контроль над соединяющим Армению с Карабахом коридором, а в действительности, над дорогой, создали непростую ситуацию. Месседжи на эту тему от российских миротворцев из Карабаха и от Азербайджана весьма противоречивы. Единственное, что прослеживается четко — это то, что Азербайджан делает все, чтобы получить, как минимум, контрольную функцию над осуществлением грузоперевозок из Армении в Карабах и в обратном направлении. Будет ли это осуществляться совместно с российской стороной или в каком-либо ином формате, уже не принципиально. Поскольку это станет большим ударом по системе безопасности Армении и Карабаха и крупным шагом в процессе поглощения Азербайджаном Карабаха». В записи Тиграна Абрамяна, который до сих пор неизменно обвинял власти Армении за критику российских миротворцев в «предательстве национальных интересов», содержится прозрачный намек на готовность России передать Азербайджану полный контроль над Лачинским коридором. Кроме этого, лидеры фракции так называемого «парламента» в Ханкенди встретились с командующим миротворцев генералом Андреем Волковым и попросили его воздержаться от планов установить в Лачинском коридоре рентген-сканер для контроля грузов.