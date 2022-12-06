Руководство ICOMOS совершило визит в Карабах

19:27

8 декабря при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по UNESCO, Государственного агентства по туризму, Азербайджанского Национального комитета ICOMOS, Азербайджанского Национального комитета ICOM и Института развития и дипломатии Университета ADA состоится международная научная конференция на тему «Роль конвенций UNESCO в сохранении культурных ценностей и аспекты совершенствования их применения». Сегодня же состоялся визит участников конференции в Карабахский регион Азербайджана. Гости осмотрели комплекс «Имарат» в Агдаме, Аллею шехидов, драмтеатр, Джума-мечеть. Затем посетили места вблизи минных полей, кладбища, места расположения религиозных памятников в освобожденной части Физулинского района, а также аэропорт в Физули. В то же время они ознакомились со следами экологического террора в этих регионах.

В поездке приняли участие около 20 иностранных экспертов из 10 зарубежных стран, в том числе вице-президент ICOMOS Зайнаб Гюль Унал, председатель рабочей группы ICOMOS по сохранению культурного наследия в Сирии и Ираке Самир Абдулак, президент пакистанского Национального комитета ICOMOS Фаузия Хусейн Куреши, президент ICOM-ICME Ральф Чеплак Менчин. Отметим, что благодаря усилиям Азербайджанского Национального комитета ICOMOS, созданного по инициативе и при поддержке Государственного агентства по туризму, удалось организовать официальный визит руководства этой авторитетной организации в Азербайджан.

ICOMOS (Международный совет по памятникам и историческим местам) – крупнейшая в мире международная организация по сохранению материального и культурного наследия. Включающая более 10 000 членов, национальные комитеты в 104 странах, ICOMOS также является одним из трех официальных консультативных органов UNESCO.