Путин вспомнил Петра I и заявил, что «спецоперация» может стать длительной

«Специальная военная операция» в Украине может стать длительным процессом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ.

«Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Это такой значимый результат для России, это серьезный вопрос», - цитируют Путина российские СМИ.

Российский лидер назвал Азовское море «внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю».

Он подчеркнул, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в этом нет необходимости.