Взятых на учет до 1 января 2023 года ветеранов и семьи шехидов обеспечат жильем

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана от 25 января 2021 года №2449 "О ряде мер, связанных с улучшением социально-бытовых условий лиц, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов".

Согласно распоряжению, Министерство труда и социальной защиты населения по согласованию с президентом Азербайджана утвердит и реализует План мероприятий по поэтапному обеспечению в течение 2021-2025 годов квартирами или частными домами лиц, взятых на учет в местных органах исполнительной власти с 1 января 2014 года по 1 января 2023 года в качестве нуждающихся в жилье, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов, а также лиц (семей), которым установлена инвалидность в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе, при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), независимо от даты постановки на учет.

Так, данным распоряжением в части 1 распоряжения президента Азербайджана от 25 января 2021 года №2449 "О ряде мер, связанных с улучшением социально-бытовых условий лиц, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов" вносятся следующие изменения:

- в пункте 1.1 слова “2020-й” заменяются словами “2023-й” ;

- в пункте 1.2 слова ”в 2020 году“ заменяются словами "в 2020-2022 годах".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.