Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:10

Портал Global Arbitration Review (GAR), специализирующийся на международных судебных процессах, сообщает о том, что группа армянских частных инвесторов подала в суд на Азербайджан. Объектом претензии стали малые гидроэлектростанции, в свое время незаконно построенные на оккупированных территориях нашей страны. Согласно полученной информации, армянские инвесторы, вложившие средства в эти ГЭС, ссылаются на Международный договор к Энергетической хартии, как на документ, который будто бы гарантирует им какие-то права на обладание данными объектами. Они выдвинули претензии к Азербайджану на сотни миллионов долларов. Это первый судебный процесс между инвесторами и государством после второй карабахской войны.

Иск был подан от имени 19 армянских инвесторов при содействии известной юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher, базирующейся в Нью-Йорке. В группу юрисконсультантов армянских инвесторов, требующих от Азербайджана компенсации, входят ереванская юридическая фирма Davit & Partners, возглавляемая бывшим министром юстиции Давидом Арутюняном, и независимый юрист Норайр Бабаджанян. Противоположной стороне (Азербайджану) дается 3 месяца на «обдумывание», после чего иск будет передан в международный арбитраж. В распространенном американской фирмой пресс-релизе говорится, что иск связан с инвестициями в 18 малых ГЭС, оставшихся на территориях, возвращенных Азербайджаном осенью 2020 года. Отмечается, что эти гидроэлектростанции расположены в Кельбаджарском, Лачинском и Агдеринском районах. До 2-й карабахской войны армяне занимались нелегальной экономической деятельностью на этих территориях и вкладывали средства в эксплуатацию альтернативных и возобновляемых источников энергии. В результате на оккупированных землях Азербайджана увеличилось производство электроэнергии, часть которой «экспортировалась» в Армению. Global Arbitration Review отмечает, что в настоящее время упомянутые ГЭС находятся на балансе «Азерэнержи».