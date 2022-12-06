Армяне подали в суд на Азербайджан из-за ГЭС в Кельбаджаре, Лачине и Агдере, требуя сотни миллионов долларов главное на этот час
Портал Global Arbitration Review (GAR), специализирующийся на международных судебных процессах, сообщает о том, что группа армянских частных инвесторов подала в суд на Азербайджан. Объектом претензии стали малые гидроэлектростанции, в свое время незаконно построенные на оккупированных территориях нашей страны.
Согласно полученной информации, армянские инвесторы, вложившие средства в эти ГЭС, ссылаются на Международный договор к Энергетической хартии, как на документ, который будто бы гарантирует им какие-то права на обладание данными объектами. Они выдвинули претензии к Азербайджану на сотни миллионов долларов. Это первый судебный процесс между инвесторами и государством после второй карабахской войны.
Иск был подан от имени 19 армянских инвесторов при содействии известной юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher, базирующейся в Нью-Йорке. В группу юрисконсультантов армянских инвесторов, требующих от Азербайджана компенсации, входят ереванская юридическая фирма Davit & Partners, возглавляемая бывшим министром юстиции Давидом Арутюняном, и независимый юрист Норайр Бабаджанян. Противоположной стороне (Азербайджану) дается 3 месяца на «обдумывание», после чего иск будет передан в международный арбитраж.
В распространенном американской фирмой пресс-релизе говорится, что иск связан с инвестициями в 18 малых ГЭС, оставшихся на территориях, возвращенных Азербайджаном осенью 2020 года. Отмечается, что эти гидроэлектростанции расположены в Кельбаджарском, Лачинском и Агдеринском районах. До 2-й карабахской войны армяне занимались нелегальной экономической деятельностью на этих территориях и вкладывали средства в эксплуатацию альтернативных и возобновляемых источников энергии. В результате на оккупированных землях Азербайджана увеличилось производство электроэнергии, часть которой «экспортировалась» в Армению.
Global Arbitration Review отмечает, что в настоящее время упомянутые ГЭС находятся на балансе «Азерэнержи».
Отношение азербайджанской стороны к этому иску неизвестно, но можно ожидать, что Баку даст адекватный ответ на это очередное бесстыдство армян. Дело в том, что притязания армянской стороны несостоятельны хотя бы потому, что Ереван нарушал нормы международного права, почти 30 лет занимаясь незаконной экономической деятельностью на оккупированных территориях соседней страны. За годы оккупации с этих территорий были грабительским образом вывезены в Армению природные ресурсы, а также присвоены доходы, полученные в результате этой деятельности. После того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, было заявлено, что против Армении будет возбуждено дело в международных судах с документированием фактов совершенных армянами преступлений, в том числе экономических, не говоря уже про массовые грабежи и разрушения. Это, в свою очередь, может вылиться в претензию на сотни миллиардов долларов. Поскольку размер экономического ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской оккупации, огромен, его подсчет займет значительное время.
Но вот армяне осмелились потребовать сотни миллионов долларов за какие-то «инвестиции» на оккупированных территориях Азербайджана. Одним из возможных шагов, который имело бы смысл предпринять сейчас, могла бы стать подача встречного иска против этой «группы инвесторов» по обвинению их в незаконной экономической деятельности и мародерстве.