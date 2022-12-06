Премьер Грузии выступил с громкими заявлениями

Ранее один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили заявил, что они готовы перейти к радикальным действиям, если не будет принято объективное решение в связи с отсрочкой наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Власти Грузии никому не позволят устроить в стране беспорядок, пусть ни у кого не будет иллюзий по этому поводу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

«Партия войны, эта деградировавшая партия, сформированная из лидеров предателей, находится в очень тяжелом положении. Я еще раз хочу это зафиксировать. Неинтересно, что они скажут. Никому в Грузии не удастся устроить никакой беспорядок. Потому что все получат должный ответ», - подчеркнул Гарибашвили.

По словам премьера Грузии, они использовали «последнюю карту», когда привезли Саакашвили и «позволили ему совершить эту глупость». «Мы увидели, как все это закончилось - полным фиаско. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Этой партии войны, этим лузерам, мы не позволим устроить беспорядок в нашей стране», - сказал премьер.

Гарибашвили также сказал, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, это четкая позиция Грузии. «Что касается военной помощи, мы об этом ясно, понятно и четко заявили, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не включимся в эту войну, в этот конфликт. Это наша четкая позиция...», - заявил Гарибашвили.

При этом премьер отметил, что власти Грузии оказывают и продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь.

Гарибашвили вновь заявил, что существует «непубличная информация», которая есть в распоряжении правительства Грузии, на этот раз она доказывает планы Киева втянуть грузинскую сторону в войну и «открыть второй фронт». Помимо публичных заявлений об этом украинских чиновников, в том числе секретаря Совета безопасности, «мы знаем еще больше информации, которая публично не разглашается», — сказал Гарибашвили.

«Но, слава Богу, сегодня в стране есть правящая партия «Грузинская мечта», и мы, правительство, решившее, что интересы нашего народа и Грузии превыше всего. Мы уважаем все страны, мы уважаем все народы, но больше всего мы любим свою страну и в первую очередь будем защищать интересы нашей страны», — сказал Гарибашвили.