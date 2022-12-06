Путин считает, что только Россия может быть «гарантом территориальной целостности Украины»
Президент Владимир Путин заявил, что на фоне стремления польских националистов «забрать» западные украинские территории единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия.
«Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории, которые Украина получила благодаря решениям Сталина после Второй мировой — к этому и будут вести дело, единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия»,— приводят российские СМИ слова Путина.
«Ну, это уже дело самих украинских политиков... будущего, конечно, — нынешние политики, по-моему, мало что в этом понимают и не думают об этом, хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться»,— считает президент РФ.