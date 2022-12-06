Пашиняну непонятно, какую помощь предлагала ОДКБ Армении

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, "говорят, что от ОДКБ было предложение о помощи, и мы от нее отказались".

"Очень важно прояснить. Там есть одна строка - оказать Армении помощь, в том числе военно-техническую. Во-первых, не ясно, что это за помощь. Во-вторых, принятие этой помощи без четкой оценки произошедших событий будет означать прямое признание статус-кво, которое установилось на наших границах. Без четкой политической оценки принять мониторинговую миссию ОДКБ на этой территории будет означать прямую констатацию статус-кво", - заявил Пашинян, передают армянские СМИ.