Раиси призвал прислушаться к протестам

IRNA сообщает, президент раскритиковал использование слогана «Будь проклят диктатор!» в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках продолжающихся почти три месяца протестных акций.

«Соединенным Штатам определенно не нужен сильный Иран. Им нужно подобие Афганистана, Сирии или Ливии, которые оккупировали. Иран отличается от этих стран. Иранский народ не даст Соединенным Штатам возможности реализовать заговор», - уверен Раиси.

Он сказал, что между протестом и бунтом есть большая разница: «Протестующие конструктивны, а бунт деструктивен. К протестам нужно прислушиваться».

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября. Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы.