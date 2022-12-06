Мертвых тюленей обнаружили и на азербайджанском побережье Каспия

На азербайджанском побережье Каспийского моря сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов проведены широкомасштабные мониторинги в связи с выявлением случаев массовой гибели тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря.

По словам начальника службы охраны биоразнообразия Фирудина Алиева, в ходе мониторингов на территории Хачмазского района в направлениях поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сеидли и Набрань было обнаружено 17 мертвых тюленей.

Представитель Минэкологии отметил, что вместе с экспертами Агентства пищевой безопасности будут взяты образцы тканей мертвых тюленей и обнародованы результаты.