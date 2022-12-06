Пашазаде встретился в Москве с патриархом Кириллом
Находящийся с визитом в Москве председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Азербайджанские СМИ сообщают, что патриарх Кирилл приветствовал председателя УМК и подчеркнул важность личных встреч.
По его словам, «подобные встречи создают благоприятную атмосферу в отношениях, положительно сказываются на межгосударственных отношениях и в то же время на решении нерешенных вопросов».
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