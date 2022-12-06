Байрамов указал Буайон на провокационное поведение Франции

Как сообщили в пресс-службе МИД, на встрече Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот Анн Буайон, пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Анн Буайон.

На встрече состоялось обсуждение нынешнего состояния азербайджано-французских отношений, положения в регионе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мирной повестки дня и других вопросов.

Министр отметил, что предвзятые мнения французской стороны, резолюции парламента Франции наносят урон азербайджано-французским отношениям, не вносят вклада в мирный процесс между Баку и Ереваном.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Джейхун Байрамов проинформировал Буайон о шагах и инициативах, проводимых азербайджанской стороной по продвижению вышеназванного процесса. Он довел до внимания провокации и угрозы армянской стороны.