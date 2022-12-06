Сахиль Бабаев обсудил с послом Сербии будущие направления сотрудничества с Белградом

Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев встретился с послом Сербии в Баку Драганом Владисавлевичем.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, стороны подчеркнули важную роль официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию в прошлом месяце и подписанного совместного заявления, а также меморандума о создании Совета стратегического партнерства.

На встрече Сахиль Бабаев и посол Сербии обсудили вопросы торгово-экономических отношений, сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта, труда и соцзащиты, культуры, ИКТ, туризма, образования и в других областях.