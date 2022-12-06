Путин: Угроза ядерной войны нарастает

Комментируя вероятность применения ядерного оружия российской стороной, Путин отметил, что если РФ не применит ядерное оружие первой, «значит, и второй тоже не применит», поскольку «возможности применения в случае удара по нашей территории, они сильно ограничены».

Угроза ядерной войны нарастает, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека, пишут российские СМИ.

«Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру», - сказал президент РФ.

Ядерное оружие рассматривается Россией «именно как защита», подчеркнул Путин, добавив, что ядерные вооружения в европейских странах разместили США и при этом «проводят тренировки по возможности использования носителей». «Никто не замечает и не хочет замечать и видеть то, что делается и говорится в странах-соседях, в западных странах», - указал Путин.

Он напомнил, что национальная ядерная доктрина «построена вокруг так называемого ответно-встречного удара». «Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ», - пояснил Путин.