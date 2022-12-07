Современные технологии и зеленая энергетика: «Азеришыг» представил новый план развития

ОАО «Азеришыг» впервые представило план стратегического развития на 2023-2027 годы. Все работы, проводимые ОАО в последующие периоды, будут выполняться на основе данного плана, который учитывает растущий спрос на энергию и социальные потребности страны.

В «Азеришыг» отметили, что такая система послужит повышению надежности системы энергоснабжения, снижению потерь электроэнергии, совершенствованию современных инструментов управления.

При составлении плана учитывались тенденции, связанные с либеральной моделью рынка, экологическими вопросами, а также стратегией финансирования. В документе отмечается, что упор будет делаться на использование инновационных систем, современных технологических решений, включая зеленую энергетику. В плане также отражены предстоящие работы по модернизации энергоинфраструктуры.