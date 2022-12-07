Финляндия изъяла 8 яхт у подсанкционных россиян

Финская таможня по результатам расследования о принадлежности арестованных яхт подсанкционным лицам из России передала восемь судов правоохранительным органам, еще по двум инициировано уголовное расследование, сообщает Moscow Times.

Согласно сообщению, семь из восьми судов могут быть связаны с организациями, находящимися под санкциями, они переданы службе судебных приставов, сказал директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит. Еще одна яхта отправлена в Налоговое управление, так как выяснилось, что она не прошла таможенную очистку.

Кроме того, «были задержаны прогулочные суда за незаконные попытки вывести их из Финляндии», указал Ракшит, тогда как санкции запрещают экспортировать в Россию все плавсредства и морские технологии в целом. Поэтому по случаям с двумя яхтами было начато уголовное расследование из-за нарушения мер экспортного контроля.