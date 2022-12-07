Путин считает, что войну в Украине начала не Россия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что войну в Украине начали ее тогдашние власти в 2014 году.



«Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота в Украине»,— сказал Владимир Путин, слова которого привели российские СМИ.

Он также обвинил глав МИД Франции, Польши и Германии в том, что они не выполнили свои обязательства как гаранты мирного развития событий в Украине после смены власти в 2014 году.