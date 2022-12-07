Радиостанция называет Кастильо "экс-президентом" и "мятежником". Она отмечает, что сейчас он находится в городском управлении столицы страны Лимы, где запросил для себя определенных гарантий.

"За" отстранение главы государства от должности высказался 101 депутат из 130. Радиостанция отмечает, что в соответствии с Конституцией страны полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.

Решение принято после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

Крайне левый президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске конгресса (парламента страны) и введении в стране режима чрезвычайного положения, сообщает местная радиостанция Radio Programas del Perú.

«Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час», - сказал Кастильо в обращении к народу страны.

Он призвал как можно скорее провести выборы, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок выработать новую конституцию.

Вслед за этими решениями президента знаковые политические фигуры Перу заявили о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани госпереворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо до президентства был школьным учителем, профсоюзным активистом и политиком, в 2017 году стал известен как лидер общенациональной забастовки учителей. На выборах 2021 года стал кандидатом в президенты от марксистской партии «Свободное Перу», одержав победу во 2-м туре над кандидатом от правых Кейко Фухимори.