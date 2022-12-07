Али Асадов созвал заседание Наблюдательного совета Госхолдинга

Под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова в среду, 7 декабря, состоялось заседание АИК.

Как сообщили в Кабинете министров, были обсуждены отчет о деятельности переданных в управление холдинга портфельных компаний за первое полугодие 2022 года, стандарты корпоративного управления портфельных компаний, совершенствование структуры ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и выпуск облигаций, заключение особо важной сделки, относящейся к ЗАО «Азербайджанские авиалинии», другие текущие вопросы.

Были заслушаны доклады председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метина Эйнуллаева и генерального исполнительного директора Руслана Алиханова, председателя ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауфа Велиева.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам, даны соответствующие поручения правлению холдинга.