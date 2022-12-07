Что будет в девятом пакете санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового, девятого по счету, пакета санкций против России из-за вторжения в Украину. Она опубликовала свое заявление в Twitter.

ЕС внесет в черный список 200 физических и юридических лиц. По словам фон дер Ляйен, в их списке офицеры российской армии, ответственные за российские удары по гражданской инфраструктуре в Украине, оборонно-промышленные компании, депутаты Госдумы, члены Совфеда, министры, губернаторы и политические партии. Под санкции также попадут три российских банка, в том числе Российский банк развития регионов.

Кроме того, введут меры экспортного контроля, в частности над товарами двойного назначения. России ограничат доступ к поставкам беспилотников через третьи страны, например, Иран. В девятый пакет также вошел запрет на вещание четырех телеканалов через разные платформы. Для горнодобывающего сектора предусмотрены ограничения, включая запрет на новые инвестиции.