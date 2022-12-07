Директор крупной IT-компании России «выпал из окна» во время обыска

В Нижнем Новгороде «выпал из окна» креативный директор крупной IT-компании России AGIMA Григорий Коченов, сообщили российские СМИ.

Сообщается, что 41-летний мужчина вышел на балкон и выпрыгнул с шестого этажа дома. Он скончался до приезда скорой помощи.

В среду, 7 декабря, в квартиру Григория приходили с обыском стражи порядка. Дома у него якобы были найдены файлы с детской порнографией. «После этого мужчина признался, что файлы принадлежат ему, открыл окно балкона и выпал вниз. Он скончался», - пишет Mash.

AGIMA занимается разработкой сайтов и приложений, в том числе для российских госбанков. Коченов сотрудничал с большим числом крупных российских компаний: Shell, Сибур, Allianz, Radisson, Альфа Страхование, S7, Росбанк, Мегафон и со многими другими.