Путин заинтересовался «молдавским газом» в Украине

Президент России Владимир Путин попросил Минэнерго страны разобраться, почему поставленный Молдове газ хранится в Украине, передают российские СМИ.

По его словам, представители молдавской стороны «непонятно зачем часть своего, молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины».

«Просто с этим нужно разбираться», - сказал глава российского государства, добавив, что попросит российское Минэнерго «повнимательнее» рассмотреть ситуацию.

Путин обратил внимание, что Россия бесплатно поставляет в Приднестровье газ на протяжении многих лет. «Но в последнее время, поскольку газ идет через территорию Молдавии, там возникают проблемы. Потому что у Молдавии есть свои сложности, и сложности большие – мы видим это – в экономической и социальной сфере», - пояснил он.